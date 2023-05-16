Ezhel, son siyasi paylaşımlarını yaptı: Nefretinizi asla unutmayacağım

‘Ezhel’ adıyla bilinen rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, siyasi paylaşımlarına bugün itibarıyla son verdiğini duyurdu.

İpekçioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla AKP listelerinden seçime giren HÜDA-PAR’ın dört vekilini Meclis’e sokmasına tepki gösterdi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Ey Kürdistan artık sahibin var. Yükselt sesini” sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan İpekçioğlu, “‘Ayrı ülke istiyoruz’ diyene karşı çıktığımda beni anlamalarına rağmen linçleyenler, PKK’lı diyenler, terörist diyenler bu arkadaşı Meclis’e baş tacı etti. Aferin size koçlarım benim. İki yüzlülüğünüz gözlerimi yaşartıyor” dedi.

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HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın “Gerekirse PKK ile ittifak yapabiliriz” açıklamasını da “Yok ama terörist benim, hain benim, size bırakmam. Hadi bunları da linçleyin” sözleriyle paylaşan İpekçioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada artık siyasi paylaşımları bırakacağını söyledi.

İçinde inanılmaz öfke biriktiğini belirten İpekçioğlu, şunları kaydetti:

“Terörist lafını ağızlara sakız ettiler. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş insanların anısına saygı duymadan önüne gelene terörist dediler. Bunlar benim son siyasi paylaşımlarım. İçimde inanılmaz birikmiş bir öfke var insanlara karşı ve bunu bir şekilde kusmam gerekti. Bu saatten sonra bana ne derseniz deyin ben işimdeyim gücümdeyim. Ne derdinize dertlenirim ne keyfinize keyiflenirim. Sercan düşsün de başına bir şey gelsin de sevinelim diye düşünen binlerce insana inat keyfime bakacağım. Ama nefretinizi asla unutmayacağım, hayat boyu bir kamçı gibi beni yürütecek.”