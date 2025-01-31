Eyüpsultan'da aynı aileden dört kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde aynı aileden dört kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli B.Y, Bursa’da yakalandı.
Akşemsettin Mahallesi’nde kardeşinin evine gelen Sevinç İ, ablasının, eniştesinin ve yeğeninin öldürüldüğünü gördü, olayı polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler 71 yaşındaki anneanne Fatma İnce , 43 yaşındaki baba Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki anne Aysun Yenigün ve 12 yaşındaki çocukları Dilan Yenigün’ün silahla öldürüldüğünü belirledi.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y’nin olaydan sonra evden kaçtığını tespit etti.
Tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi B.Y. ise Bursa’da yakalanıp gözaltına alındı.