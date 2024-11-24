İstanbul'da anne ve babası dahil dört kişiyi öldüren kişi intihar etti

İstanbul’da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti.

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İstanbul Valiliği‘nin açıklamasına göre şüpheli B.A. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’ndeki ailesinin oturduğu eve gelerek annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Kız kardeş Buket’le anne Necmiye Aladağ hastaneye kaldırıldı.

Necmiye Aladağ hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli B.A. daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak’taki bir kuaföre giderek burada da silahla ateş açtı.

Kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, B.A ile evli olduğu öğrenilen S.A. ve bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

Şüpheli B.A. olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi’ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke’ye de silahla ateş etti.

Zanlı B.A. daha sonra olay yerine geldiği otomobiline binip başına silahla ateş ederek intihar etti.

Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.