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Yaramazlara biraz batar!

Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

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