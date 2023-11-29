Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferler, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
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