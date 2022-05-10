Evren Devrim Zelyut: Yıl sonunda tasarruflarınızın yarısının alındığını göreceksiniz

Tasarruflarınız için kötü bir haberim var: 2022 sonuna geldiğimizde yarısının alındığını göreceksiniz. Nasıl olacak bu iş derseniz 21. yüzyılda bir milletin soyulması elbette zorla, direkt el koyarak olmaz. Çağa uygun, kitabına uydurulmuş yöntemler vardır. Bu yöntemler neticede geniş halk kitlelerinden parayı alıp, mutlu bir azınlığa transferde kullanılır. Yapılan, öz itibari ile hırsızlıktır ama ekonomi jargonunda daha kibar, insanları tahrik etmeyecek tanımlamalar ile etkisi hafifletilmeye çalışılmıştır. O zaman bu yöntemlerin ilki ile başlayalım:

Gelir dağılımındaki adaletsizlik (Halkın cebinden alıp oligarklara servet transferi): Bu yöntemde iktidar vergi ve ücret politikası ile yaratılan toplam gelirin nasıl pay edileceğini belirler. Mesela bordroluların tamamından vergi alırken patronların hepsi vergi vermez. Verenler de gerçek kazançlarını beyan etmez. Ekonomi durgunluğa girerse patronlar vergi muafiyetlerine kavuşurlar. Özetle vergi politikası halkı ezer. Bu durum kitabına uydurulmuş bir soygundur.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı