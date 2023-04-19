Evren Devrim Zelyut: Üç kule dikince finans merkezi olunmaz

Güya İstanbul Finans merkezi olacakmış! Bir şehir finans merkezi olacaksa o ülke ekonomisi dışa bağlı üretim yapmayacak, ihracatı ithalatını aşacak, dünyada büyük markaları olacak, üniversiteleri ilk ona girecek, yaratılan teknoloji ile dünyada yeri olacak, parası Afrika ülkelerinden ucuz olmayacak, enflasyonu roket gibi çıkmayacak…

İşte bu özellikleriniz varsa merkez olursunuz…

Bunlar ne demektir? Güçlü hazinesi, prestijli milli parası ve merkez bankası, ticaretin ve üretimin merkezi olan bir ülke, ancak finans merkezi olabilir…

Aklımızla dalga geçmeyin, 3 kule dikince finans merkezi olunmaz…

Unutmadan,

Umarım o kulelerin temel kazıklarını da yeterli derinliğe çakmışsınızdır, ve beton yerine çelik kullanmışsınızdır zira deprem geliyor…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı