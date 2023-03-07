Evren Devrim Zelyut: Türkiye yeni bir sayfa açacak

Hükümet ne yaptı peki? Zengini zengin, fakiri daha fakir yapacak faiz indirimleri ile sermayeye para akıtırken, kur kopup gitti bunun altında yine halk kaldı.

Ağır bir enflasyon halkı yaşamdan bezdirirken, bu sefer Kahramanmaraş depremi vurdu…

Üç gün boyunca devlet sahaya inemedi, insanlar molozlar altında bağıra bağıra soğuktan donarak öldü…

Bütün bu trajediler bize bir ders vermedi mi? Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin bize yaramadığı açık değil mi?

O zaman bu noktada odaklanmamız gereken konu isimlerden ziyade sistemi değiştirmek olmalıdır.

Birlikten kuvvet doğar atalarımızın bu sözünü unutmayalım!

Halkın şu veya bu şekilde sistemi değiştirme kararında olduğunu, bunu mümkün kılacak siyasi ve siyaseti destekleyeceğini, buna karşı duranları da affetmeyeceğini unutmayalım.

Netice bellidir: Türkiye yeni bir sayfa açacak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı