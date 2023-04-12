Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Merkez Bankası, dövizde son kartını oynuyor

Merkez Bankası yapmadı deniliyor ama Uğur Gürses’e göre 2022 Haziran/Ağustos arasında efektif kasasındaki artış da buna benzer bir işlem kaynaklı…

Ortada bir sorun olduğu kesin… İkili tabela bunu haykırıyor…


Bu haberi yalanladılar, peki şu soruları soralım:

128 milyar dolar MB rezervi + 128 milyar dolar KKM rezervini kura basarken de yaktığınız yalan mı?

Merkez Bankası rezervinin -59 milyar dolar olduğu da mı yalan?

Eğer piyasadan alınan döviz varsa bunun alış ve satış fiyatının, kimlere satıldığının da büyük önemi var. Zira serbest piyasadan yükseğe alıp düşükten kime verildiği, oluşan kamu zararının ne karşılığında olduğu da önemli bir konudur.

Şu çok net görülüyor: Bu hükümetin Merkez Bankası kazıya kazıya dövizde sona geldi, artık deniz bitmek üzere, önlerinde kalan tek seçenek tefeci faizleri ödeyerek evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atarak borç alıp kura basmaktır…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

SON HABERLER

Boğaziçi kayyımının vakfına vergi muafiyeti

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci’nin kanuna aykırı bir biçimde kurup yönetiminde yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na (BUVAKIF) cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vergi muafiyeti sağlandı.

Bankalar, 70 bin TL üstü krediyi kesti

İktidarın neredeyse her hafta yeni düzenleme getirmesiyle birlikte bir de seçim belirsizliğiyle karşı karşıya olan bankalar, ihtiyaç kredilerinde 70 bin liranın üzerinde kredi vermemeye başladı.