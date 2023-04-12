Evren Devrim Zelyut: Merkez Bankası, dövizde son kartını oynuyor

Merkez Bankası yapmadı deniliyor ama Uğur Gürses’e göre 2022 Haziran/Ağustos arasında efektif kasasındaki artış da buna benzer bir işlem kaynaklı…

Ortada bir sorun olduğu kesin… İkili tabela bunu haykırıyor…

Bu haberi yalanladılar, peki şu soruları soralım:

128 milyar dolar MB rezervi + 128 milyar dolar KKM rezervini kura basarken de yaktığınız yalan mı?

Merkez Bankası rezervinin -59 milyar dolar olduğu da mı yalan?

Eğer piyasadan alınan döviz varsa bunun alış ve satış fiyatının, kimlere satıldığının da büyük önemi var. Zira serbest piyasadan yükseğe alıp düşükten kime verildiği, oluşan kamu zararının ne karşılığında olduğu da önemli bir konudur.

Şu çok net görülüyor: Bu hükümetin Merkez Bankası kazıya kazıya dövizde sona geldi, artık deniz bitmek üzere, önlerinde kalan tek seçenek tefeci faizleri ödeyerek evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atarak borç alıp kura basmaktır…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı