Evren Devrim Zelyut: Kur neden iki yılda iki katı olur?

Neden kur iki yılda iki katı olur biliyor musunuz?

Erdoğan faizi düşürdükçe enflasyon yine yukarı gidecek çünkü:

1-Erdoğan ekonomisi Merkez Bankası deli gibi para basıyor. 23 Nisan 2021 yılında 1,2 trilyon olan M1 para arzı (vadesiz mevduatlar + dolaşımdaki para) an itibariyle 3,6 trilyona vurdu. Büyümeden daha fazla para basarsanız enflasyon artar. Lira değer kaybeder. Faizi indirdiğiniz zaman da faiz enflasyon makası iyice açılır kur fırlar.

2-Yukarıda saydığımız tarım ve sanayideki dışa bağlı, üretimden kopmuş durumun da düzeltilmesine dair verilen bir reform işareti yok. Demek ki arz sıkıntılarına bağlı enflasyon yukarı gitmeye devam edecek. Faiz düşerken kur ne olacak?

3-Yanlış yönetimin sonuçlarını telafi etmek, seçimi kazanmak için bol keseden harcama yapılan bütçe muazzam açıklar veriyor. Üç ayda 200 milyarı geçen açık var. Bu açık ise zamlarla ve vergilerle kapanacak. Zamlar enflasyonu artıracak. Enflasyon artarken Erdoğan faiz indirince ne olacak? Kur kopup gidecek, resmî kurun iki katı olacak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı