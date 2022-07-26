Evren Devrim Zelyut: Kılıçdaroğlu AKP’yi iki hamlede bitirecek

Kılıçdaroğlu AKP’yi iki hamlede siyasi tarihin çöplüğüne yollayacaktır. Halk AKP’den soğurken, Kılıçdaroğlu birinci hamlesini hazırladı, sorunları çok iyi teşhis ederek, planlarını yaptı, yönetime gelir gelmez hemen işe koyulmaya hazır duruma geldi.

Kılıçdaroğlu seçimlerde yönetimi devraldıktan sonra, ikinci hamlesini yapacaktır. Muhalefet döneminde yaptığı hazırlığı uygulamaya geçerek enflasyon ve kuru dramatik şekilde indirecektir. Bu noktada bunun nasıl olacağını sorabilirsiniz. Ancak sırf hukuka ve rasyonel ekonomi politikalarına dönüş bile kaybolan yatırımcı güvenini geri getirerek Türkiye’ye yüklü miktarlarda yabancı ve yerli sermaye girişleri ile kur ve enflasyonu aşağıya çekecektir.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı