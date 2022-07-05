Evren Devrim Zelyut: Hasar almadan 2023’ü görmelerine imkan yok

KKM, GES, BBDK Kararı, ne gelse kur düşmüyor… Çünkü ülkeye döviz kazandırıcı işler değil bunlar… Üstüne bir de halka maliyet çıkaran, geniş halk kitlelerini fakirleştiren uygulamalar. Ama bu durum siyasi iradenin umurunda bile değil. Sadece anı kurtarmak ve olabildiğince en az hasarla seçime gitmek istiyorlar.

Ama hasar almadan 2023’ü görmelerine imkan yok. Enflasyon, dışa bağlı üretim modeli, bütçenin savurgan/lüks harcamalar ile delik deşik olması ve kapanması için yapılacak zamların fiyatları azdırması nedeni ile roket gibi yukarı çıkmaya devam edecek.

Sonbahar sonrası çıkacak enflasyon kasırgasından AKP ve MHP’nin bahar aylarına büyük oy kayıpları ile varacağını değerlendiriyoruz. İki partinin oy oranı toplamı %20 civarına çekilecek.

Boş hayallere karşı aziz Türk halkı sandıkta tam bir Osmanlı tokadı atacak. 2001 Krizi sonrası nasıl DSP, ANAP siyasi tarihin çöplüğüne gitmişse aynı sonu AKP için de göreceğiz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı