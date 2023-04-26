Evren Devrim Zelyut: Dolara hücumu artıracak

Bu bağlamda Erdoğan kazansa şu sorunlar oluşacak:

1- Gerçekçi bir çıkış planı yok. Üretim devrimi yapacak bir plan elinde mevcut değil. Bol keseden para dağıtan, 20 yıllık hataları telafi etmeye çalışan bir anlayışa sahip.

2- Plan olarak sahip olduğu ‘faiz indirimine dayalı enflasyonla mücadele’ stratejisi iflas etti. Ama çılgın bir inatla bunda direniyor.

Yani faizi sıfıra kadar çekerken enflasyonu düşürmediği için Lirayı daha da ezecek, dolara hücumu artıracak, bu akışı geçmişte olduğu gibi KKM ile durdurmaya çalışırken bütün mevduatın KKM olduğu gerçeği ile yüzleşerek, Hazine’nin KKM’ye ödenen faizle sarsıntı geçirmesine kadar ucu açık bir süreci tetikleyecek.

3- Kur ve enflasyon yukarı giderken, sefalet artacak, pahalı mallar alınmayacak ve durgunluk şirket ve aile iflaslarını artıracak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı