Evren Devrim Zelyut: Dolar/TL çift haneye doğru yürüyecek

Sözün özü devletin kurumunun iddiası toplam işsizliğin %27,4 olduğunu söylüyor. Buna bir rakam deyip geçemezsiniz. Buna alışamazsınız. Bunu kabul edemezsiniz. Bu rakam bir trajedidir. Bu rakam pazarlardaki artıklardan beslenenler var demektir. Bu rakam Halk Ekmek önünde 1 Lira tasarruf için soğukta, sıcakta kuyrukta bekleyenler var demektir.

İşsizleri artan ülkenin parası ne olur?

Türkiye’de işsizlik üretim olmadığı için var. Üretim olmadığı için ne ülke ne insanlar para kazanıyor. Ülkenin de insanların da cebi boş. Gelirler azalınca rezervler boşalınca ne oluyor? Lira değer kaybediyor. Boş rezervler kırılgan bir ekonomi yaratıyor. Yani dış ve iç olaylar milli paranın değerini çok fazla etkiliyor.

Bakınız Türkiye’de dolar/TL’nin yükselmesinin ana sebebi AKP’nin dışa bağlı bir ekonomi yaratmasıdır. Tarımda, sanayide girdi bazında bağımlı olmak elimizde avucumuzda ne varsa bitirdi. Bu nedenle Amerikan Merkez Bankası FED’in dolar musluğunu açma ya da kapama kararı Lira’nın değerini yakından etkiliyor.

Sözün özü, imalat ve turizmi çökmüş, rezervleri bitmiş, salgında çuvallamış ekonominin eli kolu bağlı durumdadır. Üstüne bir de Amerikan faizi yukarı gittikçe dolar/TL de malum sona, yani çift haneye doğru yürüyecektir.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı