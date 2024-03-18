Evren Devrim Zelyut: Dolar için kritik tarih

Enflasyon kuru yukarı çekiyorsa Merkez Bankası 21 Mart toplantısında lirayı korumak için daha önceden söylediği gibi sıkı para politikası gereğince piyasalara sinyal olması adına faiz artışına gitmelidir. Elbette faiz artışı kötü bir olaydır. Ancak tarım ve sanayide üretimi artıramayan, yüksek teknoloji içeren malları ihraç edemeyen ülkelerin kaderinde “ikiz açık” vermek vardır. Yani hem içeride bütçe açığı verir hem de dış ticaret dengesi eksi yazar, ithalat ihracatı geçer… 21 Mart, Merkez Bankası’nın faiz kararı konusunda bağımsız olup olmadığının test edildiği bir gün olacaktır. Merkez siyasi baskılara boyun eğerek ya da enflasyona rağmen faizde kayıtsız kalmayı seçerse kurdaki hareket hızlanacak hemen olmasa da 40’lı seviyeler yaza potaya girecektir. Kur artışları enflasyonu tetikleyecek, bu da maliyetleri tekrar yukarı çekerek kur-enflasyon kısır döngüsü yaratacaktır.
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