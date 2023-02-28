Evren Devrim Zelyut: BDDK kararı fiyatları artırmaktan öteye gitmez

AKP, kredi ve faizle oynayarak konut arzı sınırlı iken sadece fiyatları yükseltmekten başka bir iş yapmıyor. Son BDDK kararı da fiyatları artırmaktan öteye gidemez. Mesele konut girdi maliyetini aşağıya çekmektir. Bunun için de doları tutmak yerine kafayı maliyet unsurlarına takmak gereklidir.

Sözün özü; yaşamın doğasında iyi gün de var kötü gün de, ama sorun, kötü günlere zerre hazırlık yapmayan, kendi çıkarını düşünen yöneticiler varken birilerinin rantı için bedenlerimizi Kanal İstanbul’a dolgu malzemesi yaptırmamamız gerektiğidir…

Evet bir tarafta ekonominin kötü yönetilmesi sonucu ortaya çıkmış enflasyon, kaynakların yağma edilmesi sonucu boşalmış bir hazine var. Öte tarafta da, tam da ak akçe kara gün içindir dediğimiz bir zamanda ortaya çıkmış büyük bir felaket, sonrasında yaklaşan başka bir felaket daha var. Ancak Yüce Allah da bizlere akıl vermiş değil mi kardeşlerim?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı