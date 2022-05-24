Evren Devrim Zelyut: Allah’tan seçimler var

Reform yapıp enflasyonu da düşürecek adımlar da atmıyorsunuz, Lira’nın değer kazanma şansı da yok… Üretim modeliniz zaten en büyük gediği açıyor, ithal ederek üretim sonucu rezervler suyunu çekti. Model devam ettikçe verdiğiniz her kredi, yarı mamul almak için dolara gidiyorsa kur nasıl düşecek?

Mecburen yine bir ürün çıkardık diyerek faizi vereceksiniz. Ama hep dedik, faiz vermenin sonu yok, Osmanlı vere vere ne oldu? Bütün gelirlerine el koymadılar mı? Devlet hazinesi battı, maliye çöktü… Şimdi adım adım o yola girdik. Allah’tan seçimler var, AKP’nin faizci, ithalatçı sistemi değişecek…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı