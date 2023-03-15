Evren Devrim Zelyut: 15 Mayıs çok geç olabilir

Nüfus neden azalıyor? Çünkü AKP enflasyon yaratmaktadır. Alım gücü düşen halk ise aile kurmaktan vazgeçiyor. Bunu tersine çevirmek için enflasyonu düşürmek gerek. Bunun için de üretim ekonomisi haline gelmemiz gerek. Üretmek ise eğitimde kaliteyi artırmakla olur. Toplumun kaynaklarını üreticilere, emekçilere akıtmanız gerekir. Oysa AKP eğitim reformundan korkmaktadır. Çünkü okuyan insanlar AKP’nin nasıl sömürü sistemi kurduğunu, raporları, rakamları incelerse görecek ona oy vermeyecektir.

Enflasyonla halktan alıp patronlara servet aktaran sistem AKP’li oligarkları bir elleri yağda, diğer ellerini balda yaşatmaktadır. Bazı türbanlı bacılarımızın uzun topuklu ayakkabıları ve ipek örtüleri ile Range Rover’da gaza basarken “biz geçmişte ikna odalarında çok ama çok mağdur olduk” edebiyatını siyasiler hâlâ bir masal gibi anlatmaktadır.

Soyumuzu kurutmaya başlayan bir sisteme tekrar evet dersek sonumuz Osmanlı sonu gibi olacak. 15 Mayıs çok geç olabilir, evet dikkatli olun ve bu yazdıklarımı çok iyi düşünün…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı