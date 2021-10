Evlilik programının yanlış bölümünü yayınlayan kanal özür diledi

Britanya’daki E4 TV kanalı, bir programın yanlış bölümünü yayınladı ve yayın sonrasında seyircilerden özür diledi.

Fotoğraf: Channel 4

Dün, kanalda yayınlanan, ‘Married at First Sight’ (İlk Görüşte Evlilik) adlı programın yeni bölümü yerine çarşamba günkü bölüm tekrar gösterildi. ‘Bilimsel olarak seçilip bir araya getirilen çiftler’in ilerleyen haftalarda evlenmeye ya da evlenmemeye karar verdiği programın yanlış bölümünün yayınlanması teknik bir soruna bağlandı.

Kanaldan yapılan açıklamada, yayın yapılan merkezde bir yangın alarmı çaldıktan sonra bir dizi sorun yaşandığı belirtilerek final bölümü yerine bir gün öncekinin yayınlanmasından dolayı izleyicilerden özür dilendi ve en kısa sürede ‘doğru bölüm’ün yayınlanacağı bilgisi aktarıldı.

Kanalın sahibi Channel 4 da ses ve altyazı konusunda teknik sorunlar yaşandığını açıklarken Channel 5, BBC Paramount Network ve 4 Music’in de yangın alarmından etkilenen kanallar olduğu belirtildi.