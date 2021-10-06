Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Evliliğinin üzerindeki büyüyü bozmayı’ vadedip parasını alan kişiye dava açtı

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir adam, ‘evliliğinin üzerindeki büyüyü kaldıracağını’ söyleyerek kendisini dolandıran kişiye dava açtı.

Fotoğraf: The Iowan

Mauro Restrepo, ‘Sophia Adams’ adlı kadının, 5 bin 100 dolar (45 bin 469 lira) ödemesi halinde ‘büyüyü bozacağını’ ve evliliğini kurtaracağını söylediğini ancak bu vaadini yerine getirmediğini gerekçe göstererek, Torrance kentindeki yüksek mahkemeye dava dilekçesini sundu.


Dilekçede, ayrıca, Adams’ın, ‘büyünün Restrepo’nun eski sevgilisinin anlaştığı bir büyücü tarafından yapıldığı, bozulmadığı takdirde Restrepo ve ailesinin mutsuz ve tehlikede olacağını’ söylediği aktarıldı.

Google’da yaptığı arama sonucunda Adams’ın adını öğrendiğini ve onunla iletişim kurduğunu ifade eden Restrepo, onun kendisini, ‘aşk uzmanı medyum’, ‘yaşam koçu’ diye nitelendirdiğini ifade etti.

Restrepo, Adams’a gittiğinde ‘tarot kartlarını açıp eski kız arkadaşının tuttuğu bir büyücünün yaptıkları nedeniye üzerinde şansızlık olduğunu’ söylediğini, istediği paranın 1000 dolarını (8 bin 915 lira) depozit olarak ödediğini anlattı. Dava dilekçesine göre Adams’ın, Restrepo’nun evliliğine ve ruh haline hiç faydası olmadı, tam tersine uykusuz geceler geçirdi, eskisinden daha da huzursuz ve mutsuz bir insan haline geldi.

Adams’ın kendisini dolandırdığını iddia eden Restrepo 25 bin dolar (222 bin 890 lira) tazminat talep etti.

SON HABERLER

Araştırma: Kolon kanseri ikinci ve üçüncü derece akrabalar için de risk

Erken başlangıçlı (50 yaşından önce) kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısı alan hastaların, birinci derece akrabalarına erken kolonoskopi taraması öneriliyor. Ancak ABD’de yapılan ve Cancer Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, 50 yaşından önce kolorektal (kolon-rektum) kanseri olanların sadece birinci değil, ikinci ve üçüncü derecedeki akrabalarında da aynı kanserin gelişme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Merkez sağ geri mi dönüyor?

Yeni bir merkez sağ parti, özellikle de önümüzdeki dönem iktidarın bir ucunda tutacak görülen bir merkez sağ parti AKP’deki muhafazakar tabanı çekip alabilir. İYİ Parti sanki bu rolü üstlenecek gibi.

Vergi cennetleri hakkında kısa kısa

Kıyı ötesi finans merkezleri kapitalizmin sistemden sakladığı büyük gelir ve servetlerin saklanma yeridir. 20. yüzyılda geliştirilmiş ve insanlığa belki de nükleer silahlardan çok daha fazla zarar vermiş bir oluşumdur.

Pandora Belgeleri: Çalık Holding’in dört offshore şirketi var

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı Pandora Belgeleri’ne göre 1997 yılının sonunda kurulan tekstil, enerji, inşaat, finans ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli holding şirketi Çalık Holding’in dört tane offshore şirketi var.