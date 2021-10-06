‘Evliliğinin üzerindeki büyüyü bozmayı’ vadedip parasını alan kişiye dava açtı

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir adam, ‘evliliğinin üzerindeki büyüyü kaldıracağını’ söyleyerek kendisini dolandıran kişiye dava açtı.

Fotoğraf: The Iowan

Mauro Restrepo, ‘Sophia Adams’ adlı kadının, 5 bin 100 dolar (45 bin 469 lira) ödemesi halinde ‘büyüyü bozacağını’ ve evliliğini kurtaracağını söylediğini ancak bu vaadini yerine getirmediğini gerekçe göstererek, Torrance kentindeki yüksek mahkemeye dava dilekçesini sundu.

Dilekçede, ayrıca, Adams’ın, ‘büyünün Restrepo’nun eski sevgilisinin anlaştığı bir büyücü tarafından yapıldığı, bozulmadığı takdirde Restrepo ve ailesinin mutsuz ve tehlikede olacağını’ söylediği aktarıldı.

Google’da yaptığı arama sonucunda Adams’ın adını öğrendiğini ve onunla iletişim kurduğunu ifade eden Restrepo, onun kendisini, ‘aşk uzmanı medyum’, ‘yaşam koçu’ diye nitelendirdiğini ifade etti.

Restrepo, Adams’a gittiğinde ‘tarot kartlarını açıp eski kız arkadaşının tuttuğu bir büyücünün yaptıkları nedeniye üzerinde şansızlık olduğunu’ söylediğini, istediği paranın 1000 dolarını (8 bin 915 lira) depozit olarak ödediğini anlattı. Dava dilekçesine göre Adams’ın, Restrepo’nun evliliğine ve ruh haline hiç faydası olmadı, tam tersine uykusuz geceler geçirdi, eskisinden daha da huzursuz ve mutsuz bir insan haline geldi.

Adams’ın kendisini dolandırdığını iddia eden Restrepo 25 bin dolar (222 bin 890 lira) tazminat talep etti.