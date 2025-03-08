Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşinin ölüm nedeni belli oldu

Alzheimer hastası Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman’in bir kalp hastalığından piyanist eşi Betsy Arakawa’nınsa kemirgenlerden bulaşan bir virüs nedeniyle öldüğü belirlendi.

Ünlü oyuncu ve eşi 27 Şubat’ta evlerinde ölü bulunmuştu.

BBC’nin aktardığına göre New Mexico Tıbbi Müfettişlik Ofisi’nden Dr. Heather Jarrell, 11 Şubat’ta oyuncunun eşi piyanist Betsy Arakawa’nın öldüğünü bir hafta sonra da Hackman’ın hayatını kaybettiğini söyledi.

95 yaşındaki Hackman’ın Santa Fe’deki evinde koroner arter hastalığından öldüğü açıklandı.

65 yaşındaki Arakawa’ysa kemirgenlerden bulaşan bir solunum yolu hastalığı olan ‘hantavirüs pulmoner’ sendromundan (HPS) öldü.

Dr. Jarrell’a göre Hackman, ileri Alzheimer nedeniyle eşinin öldüğünün farkında değildi

Ayrıca Jarrell, Hackman’ın ‘önemli bir kalp hastalığı olduğunu ve bunun da ölümüne yol açtığını ‘ söyledi.

Yetkililer ünlü oyuncunun son günlerde bir şey yemediğini buna karşın dehidrasyon belirtisi göstermediğini de belirtti.

New Mexico Halk Sağlığı Veterineri Erin Phipps, hantavirüs enfeksiyonlarının son derece nadir görüldüğünü açıkladı.

HPS, kemirgen dışkısı, idrar veya tükürükle temas yoluyla ve genellikle kontamine tozun solunmasıyla bulaşır.

Son 50 yılda eyalette 136 vakanın bildirildiği ve bunların yüzde 42’sinin öldüğü biliniyor.

Dr. Phipps, arazideki bazı binalarda kemirgen faaliyetlerine dair kanıtlar bulunduğunu fakat evin içindeki riskin düşük olduğunu söyledi.

Araştırmacılar Arakawa’nın hastalığa nasıl yakalandığını hâlâ araştırıyor.

Hackman’ın hantavirüs testiyse negatif çıktı.

Oyuncu, 1971 yapımı ‘The French Connection’ filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını almıştı.