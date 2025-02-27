Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi ölü bulundu

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu.
Santa Fe Şerifi Adan Mendoza, çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ama çiftin ölüm nedeni hakkında açıklama yapmadı.
ABD’nin New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’nin kuzeydoğusundaki evlerinde ölü bulunan Hackman 95, klasik piyanist olan eşi Arakawa’ysa 63 yaşındaydı.
Independent‘in aktardığına göre yerel medyada da ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi fakat cinayetten şüphelenilmiyor.
Hackman, 1971 yapımı ‘The French Connection’ filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını almıştı.
Hackman’ın rol aldığı 100’den fazla film arasında, John Grisham’ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson’ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.