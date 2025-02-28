Gene Hackman ve eşinin ölümü soruşturuluyor: 'Dış travma bulgusu yok'

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpeklerinin ölümü soruşturuluyor.

Gene Hackman ve Betsy Arakawa Altın Küre töreninde. Fotoğraf: Wikipedia Commons

ABD’nin New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’deki evlerinde iki temizlik görevlisi tarafından ölü bulunan Hackman 95, piyanist eşi Arakawa’ysa 63 yaşındaydı.

Polisin açıklamasına göre ilk otopsi sonuçlarında Gene Hackman ve eşinde dış travma bulgusu ve cinayet belirtisi görülmedi.

Öte yandan çiftin, cesetlerinin bulunmasından ‘birkaç gün önce’ öldüğü tespit edildi. Polisin yeminli ifadesinde Arakawa’nın cesedinde ‘vücutta bozulma, yüzde şişkinlik ve her iki eli ve ayağında mumyalanma belirtileri gösterdiği’ belirtildi.

Mumyalanma, ölü doku zamanla kuruyup sertleştiğinde oluşuyor.

Polisin ifadesine göre cesetler bulunduğunda evin ön kapısı açıktı. Gaz kaçağı veya karbon monoksit zehirlenmesine dair belirgin bir kanıt bulunmadı.

95 yaşındaki Hackman’ın evin girişinde düşmüş olduğu tespit edildi ve yakınlarında bir baston bulundu. Bu arada 65 yaşındaki eşiyse, üst kattaki banyoda, açık bir ilaç şişesi ve yakındaki tezgahın üzerine dağılmış haplarla bulundu.

Çiftin Alman çoban köpeği cinsi üç köpeğinden birinin ölüsüyse banyo dolabındaydı.

Santa Fe Şerifi Adan Mendoza, bu ‘şüpheli sahne’ nedeniyle çarşamba akşamı arama emri talep etti.

Guardian‘ın haberine göre Mendoza, evde kaybolan ya da bozulan bir şeye dair herhangi bir belirti olmadığını belirterek “Bilirsiniz, bir suç işlenseydi bir işaret olurdu” dedi.

Diğer taraftan çiftin iki köpeğiyse canlı bulundu ve bu köpeklerin bir kafeste olmadığı, eve bir evcil hayvan kapısından serbestçe girip çıkabildikleri söylendi.

Eski bir deniz piyadesi olan Hackman, 1971 yapımı ‘The French Connection’ filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını almıştı.

Rol aldığı 100’den fazla film arasında, John Grisham’ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson’ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar vardı.