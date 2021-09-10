Evlendikten üç saat sonra kazada ölen çift toprağa verildi

Düzce’de, Rüştü Can Ulcay (24) ile Münire Ulcay (21), dün, nikahları kıyıldıktan üç saat sonra kazada hayatını kaybetti. Çift bugün toprağa verildi.
AA’nın haberine göre kaza, dün saat 17:00 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden kamyona çarptı. Rüştü Can Ulcay kaza yerinde, Münire Ulcay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Münire Ulcay için Giresun’un Çanakçı ilçesinin Bakımlı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Ulcay, köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Rüştü Can Ulcay’ın cenazesi ise Düzce’nin Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evinden alınarak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.