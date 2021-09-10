Evlendikten üç saat sonra kazada ölen çift toprağa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar” ifadelerine TikTok’tan yanıt verdi: “İstanbul dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu.”