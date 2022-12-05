Evine silahlı hırsız giren İngiliz futbolcu Sterling, Katar’dan ayrılarak Londra’ya döndü

İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar’dan ayrıldı.

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2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen İngiltere’nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra’ya gitti.

Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, “Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz” dedi.

Britanya basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling’in üç çocuğunun evde olduğu yansıdı.

İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık cumartesi Fransa ile karşılaşacak.

Sterling, Arsenalli Ben White’ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere’ye dönen ikinci futbolcu oldu.