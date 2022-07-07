‘Evinden’ üç kilometre uzakta, buğday tarlasında yavru fok bulundu

Güney Avustralyalı bir çiftçi buğday tarlasında bulduğu yavru foku okyanusa saldı.

Fotoğraf: Twitter

Eyre yarımadasındaki Cowell’de yaşayan Ty Kayden isimli çiftçinin komşusu okyanustan üç kilometre uzaktaki evinin önünde yavru bir fok bulduğunu söyledi: “Gelip görmen lazım önce inek sandım ama yavru fokmuş.”

Önce komşusunun şaka yaptığını düşünse de yavruyu gözleriyle görünce inandı. Kayden, ailesinin 60 yıldır bölgede çiftçilik yaptığını ve hiç bu kadar iç kesimlerde fok görmediklerini söyledi.

“Buraya nasıl geldiğini ya da ne yaptığını bilmiyorum” diyen Kayden biraz zayıf görünse de yavru fokun bölgede yaygın görülen tilkilere rağmen hayatta olduğu için şanslı sayılabileceğini ifade etti.

Guardian’ın aktardığına göre Kayden yakınlarda hayvanlar için çalışan bir organizasyon olmadığından yavruyu tarlanın ortasında bırakmak yerine sahile geri götürmeye karar verdi.

Kafasına havlu atarak yakaladıkları hayvanı bir leğene koyup kamyonetin arkasında okyanusa götürerek kıyıda bıraktılar.