Evinden pırlantaları çalınan avukat iz sürdü; hırsızın alt komşusu olduğunu ortaya çıkardı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde evinden 100 bin lira değerinde pırlanta çalınan avukat Şenay Geçkil, dedektif gibi iz sürüp hırsızın alt komşusu S.Ç. olduğunu ortaya çıkardı. Pırlantalarının bulunduğuna sevinemediğini belirten Geçkil, “Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğimiz insanlardı” dedi.

Fotoğraf: DHA

3 Ekim’de evine hırsız giren Geçkil, durumu polise bildirdi ve kendisi de iz sürmeye başladı. Evde inceleme yapan ekipler kapı ve pencerede zorlanma olmadığını tespit etti.

Son bir haftada evine gelen misafirleri düşünen Geçkil, diğer komşularının aksine olayla ilgili soru sormayan alt komşusu S.Ç.’den şüphelendi ancak elinde kanıt olmadığı için polisle paylaşmadı. Kuyumcular odası başkanıyla iletişime geçen Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi.

7 bin liraya satmış

Kısa süre sonra pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın şüphelendiği S.Ç. olduğunu görünce polise haber verdi. Pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. (28) gözaltına alındı, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşusunu kuyumcuda teşhis ettiğini belirten Geçkil’in evine hırsız girdikten 10 gün sonra bilmediği bir numaradan arandığını, telefondaki şahsın pırlantaların kuyumcuda olduğunu 7 bin lirayı kuyumcuya ödemem halinde iade edeceklerini söylediğini anlatarak şöyle devam etti:

“Başta iyi niyetli gibi gelse de pırlantalarımın değerinin daha yüksek olması nedeniyle kötü niyetli bir şekilde arandığımı fark ettim. Bedeli ödeyeceğimi söyleyip kuyumcuya gittim. Önce pırlantalarımı gösterdiler. Ben de komşumun fotoğrafını gösterdim ve kamera kayıtlarıyla pırlantaları getirip satan kişinin komşum S.Ç. olduğunu teşhis ettim. Para çekme bahanesiyle beş dakika müsaade isteyip 155’i aradım. Gelen polis memurları, pırlantalara el koyup tutanakla bana teslim etti. Teşhisin ardından şahıs hakkında yakalama ve adreslerinde arama kararı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, pırlantalarımı çaldığını itiraf etti.”

Taşınmaları koşuluyla şikayetinden vazgeçmiş

S.Ç.’nin oturduğu binadan taşınması koşuluyla şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Geçkil, “Pırlantalarımın bulunmasına sevinemedim diyebilirim. Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğim insanlardı. Çocuklarımız arkadaştı ve ailenin ufak bir bebeği vardı. Onlar taşınınca şikayetimden vazgeçtim” dedi.

Kuyumcu hakkında da şikayetçi olduğunu belirten Geçkil, “Suç eşyasının satın alınması bir suçtur” ifadelerini kullandı.