Evi sallananlar, tüyleri diken diken olanlar: Gökyüzündeki ateş topu gündüz meteoru mu?

Yeni Zelanda’da gündüz gökyüzünde gürüldeyen bir ateş topu ve parıldayan ışık görüldüğü bildirildi. Bilim insanları gökyüzündeki olayın büyük bir ihtimalle gündüz meteoru olduğunu düşünüyor.

Fotoğraflar: stuff.co.nz

Yerel haber siteleri ve sosyal medya ülkenin iki ana adasından biri olan North Island’da beliren görüntüyle ilgili haberlerle doldu: Patlama, çatırdama sesleri duyduğunu anlatanlar, pencerelerinin sallandığını söyleyenler, ardında duman bırakan bir ışık patlaması görenler…

Yeni Zelanda’da sismolojik hareketleri takip eden Geonet olayın gerçekleştiği anda cihazların ses dalgasını kaydettiğini duyurdu. Meteoroloji hizmetlerini cismin radarlarını takılmış olabileceğini bildirdi.

Guardian’ın aktardığına göre Shannon kasabasında 13:39’da seyir halindeyken kayıtta olan aracın ön kamerası olayı görüntüledi. Sürücü Curtis Powell mavi bir cismin arkasında iz bırakarak gökten düştüğünü, sonra büyük parlak bir ışık görüldüğünü anlattı.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflar paylaşarak gördüklerini aktardı. Bazıları çıkan gürültü nedeniyle deprem olduğunu sandı, evlerinin hafifçe sallandığını anlattı.

Saçlarının, tüylerinin diken diken olduğunu iddia edenler de vardı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için çalışmış uzay bilimcisi Dr. Duncan Steel cismin büyük bir ihtimalle bir meteor olduğunu ve gündüz vakti görülmesinin çok nadir olduğunu söyledi: “Hayatım boyunca bir kez gündüz meteoru gördüm. Atmosferde çok hızlı hareket ederler, gelende saniyede 30 kilometre. Gündüz vakti görülmesi için büyük olması gerekiyor, rugby topu kadar ya da daha büyük, bu yüzden çok nadirdir.”

Steel bazı görgü tanıklarının duyduğu çıtırdama seslerinin ise elektrofonik ses olabileceğini ifade etti.

Canterbury Üniversitesi’ndeki Mt John gözlemevinden Allan Gilmore meteorların ve onlara eşlik eden elektrik yükünün bazı insanları saçının diken diken olmasına neden olabileceğini anlattı.