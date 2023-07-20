Evde sağlık hizmeti veren doktora saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde evde sağlık hizmeti veren bir doktoru döven hasta yakını gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Tarsus Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktoru Ş.C, Ferahim Şalvuz Mahallesi’nde görev için bir eve gitti.

Bu sırada, hasta yakınları doktor Ş.C. ve bir hemşire ile geç kalma mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

Hasta yakınları Ş.C’yi bu sırada dövdü. Darp sonucu Ş.C’nin kaşı açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bir hasta yakını gözaltına alındı.