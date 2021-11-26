Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evde piton besleyen kişiye ceza: TikTok’ta görüntü paylaşınca yakayı ele verdi

Kırıkkale’de evinde piton bulunduran kişiye 8 bin 692 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, B.M.’nin evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulaması TikTok’ta paylaştığı ihbarı üzerine, Ovacık Mahallesi’ndeki evinde arama yaptı.


Bir metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

B.M.’ye ise Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari ceza uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

SON HABERLER

Sokaktan yükselen sesler: Sorun tek adam yönetimi… Geçinmek sihirbazlık oldu

Siyasetin gündemi dolarla ısındı. Peki ya asgari ücret 2 bin 825 lirayken o parayı ve ona yakınını kazanan 10 milyonu aşkın kişinin olduğu memlekette halk nasıl geçiniyor? Tenceler nasıl kaynıyor, kiralar nasıl ödeniyor? Emekçi, öğrenci, emekli olup biten hakkında ne düşünüyor? Bu soruların yanıtını öğrenmek için sokağa çıkıp, kurdaki artış, genel olarak hayat pahalılığı, CHP liderinin meydana inme çağrısı, eylemlerle ilgili ne düşündüklerini sordum.

MB’ye bir eleştiri de İngiltere Merkez Bankası’ndan

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey Merkez Bankası’nın (MB) bağımsızlığının bir sorun haline geldiğinin açık olduğunu ve yeniden güvenilirliği sağlamanın MB için hayati önem taşıdığını belirtti.