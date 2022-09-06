EuroBasket 2022: Türkiye, Belçika’yı 78-63’le geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika’yı 78-63 yendi.

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A Milli Takım grupta oynadığı dört maçta üçüncü galibiyetine ulaşarak son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika’ysa grupta ikinci kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla dördüncü dakikada 7-0 öne geçti. Sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz’la skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16’ncı dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic’in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25’inci dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün’ün basketleriyle 28’inci dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi.

Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönmesine izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını yarın TSİ 14.30’da İspanya’yla oynayacak. Belçika’ysa son olarak yarın TSİ 17.15’te Bulgaristan’la karşılaşacak.