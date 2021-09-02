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Yaramazlara biraz batar!

EURO 2020 izlenme rekoru kırdı

EURO 2020, pandeminin gölgesinde kalmasına rağmen en çok takip edilen Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı.

Fotoğraflar: Reuters

Turnuva, 229 bölgede 137 kanal tarafından canlı yayınlandı ve 5,23 milyar izlenme sayısına ulaştı.


EURO 2020, sosyal medyada ise 7,5 milyar kez görüntülenerek bu alanda da önceki turnuvaları geride bıraktı.

İtalya ile İngiltere arasında oynanan final maçı ise 328 milyon kişi tarafından izlenerek 2016’da düzenlenen önceki turnuvanın rekorunu egale etti.

Söz konusu karşılaşma, İngiltere’de son 24 yıl, İtalya’da 2012’den sonra en çok izlenen televizyon programı unvanını da elde etti.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein şunları söyledi: “Bu fevkalade televizyon seyircisi rakamları, turnuvaya sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın ilgi duyduğunu gösterdi. Özellikle, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinde turnuvayı takip eden seyirci sayısında önemli derecede artış yaşandı. Turnuvadaki her bir maçı izleyen seyirci ortalaması 100 milyonu aştı. Çin’de önceki turnuvaya oranla seyirci sayısında yüzde 43 artış yaşandı.

Haziran ayında düzenlenen EURO 2020’de İngiltere’yi penaltılarda yenen İtalya, 2. kez Avrupa Futbol kupasını evine götürmüştü.

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