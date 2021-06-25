EURO 2020’de Müslüman oyunculara özel ‘Heineken kararı’

EURO 2020’de basın toplantılarında masaya konulan alkolsüz Heineken bira şişeleri, Müslüman oyunculardan talep gelmesi halinde kaldırılabilecek. Gazlı içecekler için ise aynı seçenek tanınmadı.

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UEFA yetkililerinin kararı, Fransa’nın Müslüman yıldız futbolcusu Paul Pogba’nın, Almanya maçının ardından basın toplantısında önündeki alkolsüz bira şişelerini masadan kaldırmasının ardından geldi.

Telegraph’ın haberine göre, takım yöneticileri ve oyuncular artık bira şişelerinin basın toplantısında önünde durup durmayacağına kendileri karar verecek.



Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da maç sonrası düzenlediği bir basın toplantısında önündeki Coca Cola şişelerini kaldırarak, “Su için” tavsiyesinde bulunmuştu. İtalyan oyuncu Manuel Locatelli de Ronaldo’ya destek olarak kola şişelerini masadan indirmişti.

UEFA gazlı içeceklerle ilgili kararında ise ‘dini hassasiyetle sağlıkla ilgili kişisel düşünceler arasında fark olduğunu’ kaydetti.

Heineken ve Coca-Cola turnuvanın ana sponsorları arasında bulunuyor.