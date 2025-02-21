Estonya'nın Eurovision şarkısı İtalyanları kızdırdı

Eurovision Şarkı Yarışması’na seçilen Estonyalı rapçi Tommy Cash, klişelerle dolu şarkısıyla İtalyanları çileden çıkardı.

Fotoğraf: @tommycashworld/Instagram

Geçtiğimiz hafta sonu Estonya’nın ulusal yetenek yarışması Eesti Laul’u, ‘Espresso Macchiato’ adlı şarkısıyla Tommy Cash kazandı.

Cash, Tallinn’deki performansı sırasında kahve, sigara, spagetti ve gangsterlere dair basmakalıp göndermelerde bulunan sözlere sahip şarkısını bozuk İngilizce ve İtalyancayla söyledi.

Şarkı ülkesinde fırtına gibi esti ve Cash sosyal medyada virale dönüştü. Şarkının müzik videosu şu ana kadar YouTube’da 2,5 milyon izlendi.

Şarkının bu yılki Eurovision’da Estonya’nın temsilcisi olması planlanıyor fakat bazı İtalyanlar durumdan pek memnun değil.

İtalya’nın ulusal tüketici kuruluşu Codacons, Eurovision’u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği’ne, şarkının ‘İtalya hakkında rahatsız edici klişeler’ içerdiği gerekçesiyle uluslararası yarışmadan men edilmesi çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Lig Partisi’nden senatör Gian Marco Centinaio’ysa şarkının ‘klişelerle dolu’ olduğunu söyledi ve Eurovision organizatörlerini şarkıyı yasaklamaya çağırdı.

Senatör Centinaio şunları söyledi:

“Bu şarkıcı İtalya’ya gelmeli ve böylesine klişelerle dolu aptalca şarkılar yazmadan önce düzgün insanların ne kadar çok çalıştığını görmeli. Kolay para kazanmanın yolunu başkalarına hakaret ederek, onları istismar ederek bulan varsa o da kendisidir.“

Tüm İtalyanlar aynı fikirde değil

İtalyanların kendileri hakkındaki klişelere karşı sert bir duruş sergiledikleri biliniyor.

Geçtiğimiz yıl Sicilya’nın Agrigento kasabası, The Godfather filmindeki Marlon Brando’nun ve mafyanın kanlı tarihini vurgulayan şeylerin yer aldığı tişört ve kupaların satışını yasakladı.

Ancak tüm İtalyanlar da bu kadar sert bir tutum sergilemiyor.

Cash’in şarkısı, hicvettiği ülkeden önemli miktarda eleştiri alsa da, herkesin bu şarkıyla bir sorunu yok. Sosyal medyada şarkıyı komik ve İtalya’nın muhteşem bir parodisi olarak gördüğünü söyleyen İtalyanlar da var.