Eurovision'da İsrail'i 7 Ekim saldırısından kurtulan Yuval Raphael temsil edecek

Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’i Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırıdan sağ kurtulan Yuval Raphael temsil edecek.

Yuval Raphael. Fotoğraf: @yuvalraphael / Instagram

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyindeki Nova Müzik Festivali’ne saldırısında 364 kişi ölmüş, 40’ın üzerinde sivil rehin alınmıştı.

O saldırılardan sağ kurtulan Yuval Raphael, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’i temsil etmek üzere seçildi. Raphael, ‘bir sığınakta cesetlerin altına saklanarak hayatta kaldığını’ söyledi.

BBC‘nin haberine göre İsrail’de Eurovision’a gönderilecek adayın seçildiği yarışmayı kazanan Raphael, profesyonel olarak bir yıldır şarkı söylüyor.

Şarkıcının yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğiyse önümüzdeki haftalarda belli olacak.

Bu arada geçen yıl İsveç’te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail hem seyirciler hem de bazı yarışmacılarca yoğun şekilde protesto edilmişti.

Yarışma bu yıl, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek.