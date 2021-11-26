‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ekibine tehdit ve hakaret davası: Oktay Kaynarca iki sanıktan şikayetçi olmuş

‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin oyuncuları ve set ekibine kaldıkları otelde hakaret edip tehdit savurdukları, saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sekiz sanığın davasında, dizi oyuncularının celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca’nın iki sanıktan şikayetçi olduğu belirtildi.

İstanbul’un Maltepe illçesinde 30 Kasım 2020’de dizinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri, oyuncuları tehdit ettikleri iddia edilen sekiz sanık hakkında soruşturma başlatılmıştı. Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanıklar A.Y. ve Ş. A.’nın ‘zincirleme şekilde hakaret’, ‘birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs’ ve ‘birden fazla kişiyle tehdit’ suçlarından toplam dört yıl bir ay 22’şer günden 13 yıl yedi ay 15’er güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Diğer sanıklar hakkında da ‘birden fazla kişiyle tehdit’ suçundan ayrı ayrı iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık C.C.İ. katıldı. Müşteki avukatı Betül Ayfer Şeker hazır bulundu. Hakim önceki celsede haklarında zorla getirme kararı çıkarılan müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Tevfik Erman Kutlu’nun celse arasında ifade verdiğini söyledi.

Ara celsede beyanı alınan müşteki Kaynarca’nın olay günü çekim için dizi ekibiyle otelde bulunduklarını belirterek, “Ben başlangıçta lobi kısmında bulunuyordum. Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine ben de üst kata çıktım. İsimlerini olay sebebiyle öğrendiğim Arif ve Şiar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk etapta temkinli davranıp olayı yatıştırmaya çalıştım. Bir sakinlik yakalandıktan sonra aşağı indim” dediği belirtildi.

‘Dizide yaptıklarınızı yapıyoruz’

İki kişinin aşağıya indiğini ve eylemlerine burada da devam ettiklerini söyleyen Kaynarca ifadesini şöyle sürdürdü: “İsmini zikrettiğim iki kişi dışındaki kişilerin bana ve arkadaşlarıma yönelik herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Yine bu iki sanığın, ‘Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz’ cümlesini bizzat duydum. Olayın üzerinden zaman geçtiği için bu şahısların kullandığı sözleri ayrıntılı olarak hatırlamam mümkün değildir ancak daha önce verdiğim ifadelerde bu hususları ayrıntılı bir şekilde beyan etmiştim. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sadece polisin geldiğine dair birtakım beyanım olmuştur. Sanıklardan şikayetçiyim.”

Celse arasında ifadeleri alınan diğer müştekiler Yunus Emre Yıldırımer, Tevfik Erman Kutlu, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı ve Berçin Aydoğan da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanık olarak dinlenen otel işletmecisi Abdullah Sürer ise bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduğunu gördüğünü belirterek, “Ancak ortalık fazla kalabalıktı. Kimin kime ne dediğini ne yaptığını aradan uzun zaman da geçtiği için şuan hatırlamam mümkün değildir. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti. Orada da ortam çok kalabalıktı” dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



