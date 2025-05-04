Eskişehirspor iki yıl sonra profesyonel lige döndü

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta şampiyon olan Eskişehirspor, iki yıl aradan sonra profesyonel lige döndü.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor’u 1-0 yenerek 3’üncü Lig’e yükseldi.
Grubu lider tamamlayan kırmızı-siyahlılar, iki sezon aranın ardından profesyonel liglere döndü.
Eskişehirspor taraftarı maçı dev ekrandan izledi
Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı’nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğunu kutladı.
Marşlar söyleyen taraftar, park çevresinde araç konvoyu oluşturdu. Eskişehir temsilcisinin taraftarı, araçlardan bayrak ve atkılar salladı.