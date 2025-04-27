Bölgesel Amatör Lig'de rekor: Eskişehirspor'un maçını 33 bin 247 taraftar izledi

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta oynanan Eskişehirspor-Akşehirspor maçını 33 bin 247 taraftar izledi.

Fotoğraf: @Eskisehirspor / X

Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanan 25’inci hafta karşılaşmasına kırmızı-siyahlı ev sahibi kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar maç boyunca ‘Bando Es-Es’ eşliğinde tezahüratla takımını destekledi.

Eskişehirspor çekişmeli geçen maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından Eskişehirsporlu taraftarlar ve futbolcular galibiyeti birlikte kutladı.

Kırmızı siyahlılar gelecek hafta ligin son maçında karşılaşacağı Mezitli 33 Spor’u yenmesi halinde grubunu şampiyon tamamlayacak.

Bölgesel Amatör Lig’deki bir önceki seyirci rekorunu da yine Eskişehirspor 30 bin 328 taraftarla Aralık 2024’te kırmıştı.