Eskişehir’de kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde barındıkları bir yaşlı bakım evinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişiden biri ölü, diğeri sağ olarak bulundu.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre yaşlı bakım evinden dün ayrılan Mehmet Taşkın (70) ile arkadaşı Osman Nalbant (70) geri dönmedi. Yaşlı bakım evinin yetkilileri durumu, polise bildirdi.

Taşkın ve Nalbant’ın bulunması için polis, jandarma komando timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekibi, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri ve orman işçileri çalışma başlattı.

Aramalara, İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir asayiş komando timi, üç asayiş timi, bir iz takip köpeği ve drone ekibi havadan ve karadan destek verdi.

Kayıp iki kişiden Osman Nalbant bir evin bahçesinde sağ olarak, Mehmet Taşkın ise ilçe yakınlarındaki bir tarlada ölü olarak bulundu.

Taşkın’ın cesedi, olay yerdi incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.