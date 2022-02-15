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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de bir öğretmen öğrencilerine cinsel tacizden tutuklandı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Eskişehir başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K.’nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.


Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi’ne sevk edilen M.K., ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

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