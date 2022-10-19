Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan sekiz kişiye dava: Savcı, fotoğraf çekme ve slogan atmayı ‘suç delili’ saydı

Eskişehir’de bu yılki Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan sekiz kişiye dava açıldı. Fotoğraf çekmek ve slogan atmak ‘suç delili’ olarak iddianameye girdi.

Fotoğraf: @kadinsavunmasi / Twitter

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın aktardığına göre Eskişehir başsavcılığı, 3 Temmuz’da polisin müdahale ettiği yürüyüşte gözaltına alınan sekiz kişinin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten yargılanmasını talep etti.

Davanın ilk duruşması 16 Şubat saat 9.30’da Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Savcılık iddianamesinde, gökkuşağı bayrakları ‘LGBT renklerini andıran bez parçaları’ olarak yer aldı. Hakkında dava açılan bir kişinin fotoğraf makinesiyle eylemi görüntülemesi ‘suç delili’ olarak iddianameye girdi. İddianamede yer alan diğer ‘deliller’ ise ‘slogan atmak’ ve ‘LGBTİ flamaları taşımak.’

Ne olmuştu?

Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor. Türkiye’deyse birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor.

Eskişehir Valiliği, 23 Haziran’da 2’nci Eskişehir Onur Haftası kapsamında ‘yapılması düşünülen her türlü etkinliği’ yasaklamıştı.

Valilik yasak gerekçesinde etkinliği ‘genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren’ olarak tanımlayarak ‘radikal görüşlü insanların etkinliğe tepki gösterdiğini’ yazmıştı.

Eskişehir’de mayısta LGBTİ+’ların öldürülmesi, recm edilmesi ve yakılması çağrıları yer alan imzasız broşürler dağıtılmıştı. Broşürlerde “Lut kavminin yaptığını (erkek erkeğe teması) yapan kimseleri, her ikisini de görürseniz öldürün” ifadelerine yer veriliyordu.

Polis, 3 Temmuz’da düzenlenen yürüyüşte herhangi bir anons olmadan LGBTİ+ aktivistleri gözaltına almıştı.