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Yaramazlara biraz batar!

Eski Şırnak belediye başkanı tutuklandı

Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyonla yakalanan eski Şırnak belediye başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Şırnak belediye başkanı seçilen ancak görevden alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Kadirhan, 20 Ağustos’ta Kayapınar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.


Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma‘, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından 10 ayrı arama kaydı bulunan Kadirhan’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Kadirhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. 

2016’da görevden alınıp yerine kayyım atanan Kadırhan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) adayı olarak girdiği 2014’teki yerel seçimde oyların yüzde 59,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti.

Eski Şırnak belediye başkanı Serhat Kadırhan gözaltına alındı

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