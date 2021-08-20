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Yaramazlara biraz batar!

Eski Şırnak belediye başkanı Serhat Kadırhan gözaltına alındı

Eski Şırnak belediye başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Diyarbakır’da hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan’ın bulunduğu eve operasyon düzenlendi.


Kadırhan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eski Şırnak belediye başkanı, ‘terör soruşturması’ kapsamında görevden alınmıştı.

2016’da görevden alınıp yerine kayyım atanan Kadırhan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) adayı olarak girdiği 2014’teki yerel seçimde oyların yüzde 59,6’sını alarak belediye başkanı seçilmişti.

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