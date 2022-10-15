Eski milli basketbolcu Hurşit Baytok öldü

Türkiye basketbolunun önemli isimlerinden eski milli sporcu ve antrenör Ali Hurşit Baytok, 71 yaşında öldü.

Türkiye’de birçok sporcunun yetişmesini sağlayan milli basketbolcunun ölüm haberi kendi instagram sayfasından duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, “Milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” açıklamasını paylaştı.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden ve milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/YhfWgJd89S — TBF (@TBF) October 15, 2022

Hurşit Baytok’un cenazesi 17 Ekim Pazartesi günü Levent Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hurşit Baytok kimdir?

18 Mart 1951 tarihinde doğan ve 2 çocuk babası Hurşit Baytok, Marmara Üniversitesi İşletme mezunu olduktan sonra ABD’de Connecticut Üniversitesi’nde basketbol stajı yaptı. 18 yıl boyunca BJK formasıyla Türkiye 1. Ligi’nde oynayan Baytok, bu süre içerisinde 10 kez milli takım forması giydi. Profesyonel yaşantısından sonra antrenörlük yapmaya başlayan milli sporcu; Türkiye Kadınlar Ligi, İkinci Lig, altyapı milli takımlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalya BŞB, altyapı koordinatörlüğü dahil 30 yıl antrenörlük yaptı.