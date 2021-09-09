Eski kız arkadaşının görüntülerini sosyal medyada yayan kişiye iki yıl altı ay hapis

Mersin’in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencisi N.P.’nin görüntülerini, sosyal medyadan yaydığı gerekçesiyle eski erkek arkadaşı H.G. iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
18 yaşındaki N.P., ‘H.G.’nin uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla gizlice çekip şantaj yaptığı sosyal medya hesabından da paylaştığı’ iddiasıyla Haziran 2020’de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
23 yaşındaki H.G. hakkında Mersin 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘müstehcenlik’ suçundan dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme sanığa iki yıl altı ay, görüntüleri yaymasına yardım ettiği iddiasıyla M.K.’ya ise iki yıl bir hapis cezası verdi. Cezalarda indirim uygulanmadı.
Kararın üst mahkemede kesinleşmesi halinde ikili cezaevine girecek.