Eski istihbaratçı Sabri Uzun serbest

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Sabri Uzun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uzun X’ten “Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur” paylaşımından sonra ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Uzun, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Uzun’un ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şartıyla adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı karara itiraz edecek.

‘Cumhurbaşkanını kastetmedim, paylaşımın öznesi toplumdur’

Uzun’un emniyette verdiği ifadeye de ulaşıldı:

* Yurt içi ve yurt dışında limanlardan konteynerlerle İsrail’e gönderilen yardım malzemelerini konu etmiştim. Bu yükleri gönderen şirketler yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleridir. Dolayısıyla o şirket sahiplerinin kim olduklarını bilmediğim halde onları kastettim.

* Sayın cumhurbaşkanının ithalat, ihracat iştigali yoktur. Bu cümleden hareketle sayın cumhurbaşkanını kastetmem söz konusu değildir. Bana böyle bir soru yöneltildiğinde ben de şaşırdım anlamlandıramadım veya bağlantı kuramadım.

* Ben cumhurbaşkanını kastetmediğim gibi paylaşımdaki ifadede cümlenin öznesi toplumdur, toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibarettir. Geçmişte sayın cumhurbaşkanıyla iyi ilişkilerimiz olmuştur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum.