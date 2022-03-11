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Yaramazlara biraz batar!

Eski istihbaratçı Sabri Uzun’a ‘FETÖ’ davasında beraat


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nin eski başkanlarından Sabri Uzun, ‘FETÖ’den yargılandığı davada beraat etti.

Fotoğraf: Arşiv

Sabri Uzun,‘FETÖ’ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan 26 Nisan 2019’da tutuklanmış, bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.


Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Uzun ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak buna ilişkin savunma için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Önceki beyanlarının hükme esas alınmasını isteyen Uzun, isnat edilen suçları işlediğine dair dosyada somut bir delilin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

AA’nın aktardığına göre sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme, ‘üye olmamakla birlikte örgüte yardım’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanan Uzun’un beraatine hükmetti.

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