Eski HDP'li vekil Dersim Dağ serbest

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına eski HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı.
Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Dağ ifade verdikten sonra salıverildi.
Yaramazlara biraz batar!
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına eski HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı.
Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Dağ ifade verdikten sonra salıverildi.
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