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Yaramazlara biraz batar!

Eski HDP'li vekil Dersim Dağ serbest

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına eski HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı.

Fotoğraf: X

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Dağ ifade verdikten sonra salıverildi.


Eski HDP’li vekil Dersim Dağ gözaltına alındı


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