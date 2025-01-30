Eski HDP'li vekil Dersim Dağ gözaltına alındı

HDP’nin eski Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı‘ndaki habere göre Dağ’ın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.
Yaramazlara biraz batar!
HDP’nin eski Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı‘ndaki habere göre Dağ’ın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.
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