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Yaramazlara biraz batar!

Eski HDP'li vekil Dersim Dağ gözaltına alındı

HDP’nin eski Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Fotoğraf: X

Mezopotamya Ajansı‘ndaki habere göre Dağ’ın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

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