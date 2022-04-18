Eski futbolcu Sezer Öztürk’e 23 yıl dokuz aya kadar hapis istemi

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen eski futbolcu Sezer Öztürk’ün trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 23 yıl dokuz aya kadar hapsi istendi.

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Öztürk ve diğer tutuklu sanıklar; 24 yaşındaki Halil İbrahim Scolten ve Haydar Genç’le 17 Eylül’de Çekmeköy ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle kavga etmişti. Olayda Scolten tabancayla vurularak öldürülmüş, Genç bıçaklanmıştı.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ile Ömer Genç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcısı davayla ilgili tüm delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanık Sezer Öztürk’ün ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’, ‘haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 13 yıl beş aydan 23 yıl dokuz aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıklar Sezer Genç ile Sezer Öztürk’ün üzerine atılı olan ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçundan beraatları istenen mütalaada, sanık Ömer Genç’in ise ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’, ‘genel güvenliğin tehlikeye sokulması’, iki kişiye yönelik ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, tutuksuz sanık Duran Genç hakkında ise Sezer Öztürk’ün kafasına sandalye fırlatarak ‘silahla basit yaralama’ suçunu işlediği iddiasıyla ‘silahla kasten yaralama’ suçundan altı aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulunuldu.

Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.