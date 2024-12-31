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Yaramazlara biraz batar!

Eski eşinin benzin döküp yaktığı kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eski eşinin benzin döküp yaktığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi’nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. (36) ile eski eşi Gürhan Ü. (42) arasında tartışma çıktı.


Gürhan Ü., yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z.’nin üzerine döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden motoruyla kaçan Gürhan Ü.’yü polis Yeşilbahçe Mahallesi’nde bir okulun çevresinde yakaladı.

Gürhan Ü., emniyetteki ilk ifadesinde eski eşiyle çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını ve olayı planlamadığını iddia etti.

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